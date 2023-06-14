Одно растение может мгновенно убить куст смородины

Смородина - очень жизнестойкий куст, но полевой вьюнок способен его полностью загубить. Этот сорняк плотно обвивает ягодный куст, лишая его питания, воздуха и солнечного света.

Бороться с полевым вьюнком сложно, но возможно. Прежде всего, нужно не допускать его разрастания вокруг смородиновых кустов.

Но если это все-таки произошло, то поможет совершенно простое средство - соль. На ее основе нужно приготовить раствор: 1 килограмм соли разводится в 10 литрах воды.

Этим средством тщательно проливается почва вокруг обвитой вьюном смородины. Важно не попасть на куст, поэтому при поливе нужно отступить от него примерно 20 сантиметров.

Солевой раствор выполнит сразу две задачи: убьет коневую систему вьюнка и поможет сохранить в почве питательные вещества, необходимые для развития смородины.