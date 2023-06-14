Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть хлеб с маслом

Она напомнила, что белый хлеб содержит только сахар и пустые калории, но не полезные вещества. В масле присутствует холестерин.

Исходя из этого, бутерброды с маслом противопоказаны людям с лишним весом, сахарным диабетом, атеросклерозом.

Всем остальным не нужно отказываться от бутербродов с маслом, но стоит найти замену белому хлебу.

Лучше всего употреблять цельнозерновой хлеб, а масло не накладывать, а намазывать на него.