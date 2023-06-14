Врач Гадзиян объяснил, чем пиво опасно для сердца

В интервью «Российской газете» он пояснил, что при частом употреблении пива сердечная мышца разбухает.

В большинстве случаев такие изменения становятся необратимыми, способствуют развитию различных заболеваний.

Врач также напомнил, что чрезмерное увлечение пенным напитком повышает риск развития онкологических заболеваний, например, рака кишечника.

Помимо этого, пиво постепенно разрушает клетки головного мозга, а также вызывает гормональные сбои.