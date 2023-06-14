Турецкие отели могут остаться пустыми из-за недовольства россиян ценами и сервисом

Это связано с повышением цен на услуги гостиниц, а также на авиаперелеты. Многие россияне начали отказываться от такого отдыха.
Российские туристы недовольны не только повышением цены, но и заметным снижением качества обслуживания.
В такой ситуации наполняемость турецких отелей оказалась под вопросом. Но у специалистов туриндустрии пока нет единого мнения о дальнейшем развитии событий.
Некоторые из них рекомендуют отложить бронирование отелей до появления хороших скидок. Другие считают, что гостиницы не намерены снижать цены.
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