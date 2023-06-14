NOS: диверсию на «Северных потоках» устроил Залужный без ведома Зеленского

Репортёры телеканала NOS утверждают, что источник на Украине донёс разведке Нидерландов о планах главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного произвести подрыв "Северных потоков", задействовав группу украинских водолазов на парусном корабле.

При этом в NOS утверждают, что о планах Залужного не знал Владимир Зеленский.

Также в репортаже NOS утверждается, что голландская разведка получила информацию о намерениях Валерия Залужного подорвать газопроводы North Stream за три месяца до инцидента, предупредив об этом руководство ЦРУ.