Инфекционист Поздняков рассказал, какие заболевания переносят комары

Слюна комаров и ее составляющие способны вызвать у человека аллергическую реакцию, вплоть до сильного отека.

Через укусы комаров может передаваться малярия – опасное заболевание, которое без должного лечения приводит к летальному исходу.

В России и Беларуси самой частой бактериальной болезнью, переносимой комарами, является туляремия.

Укусы насекомых создают риск заражения паразитарными инфекциями, например, дирофиляриозом.

Если после укуса комара появляются повышенная температура, тошнота, затрудненное дыхание, необходимо обратиться к врачу.