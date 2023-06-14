Инфекционист Поздняков рассказал, какие заболевания переносят комары

Слюна комаров и ее составляющие способны вызвать у человека аллергическую реакцию, вплоть до сильного отека.
Через укусы комаров может передаваться малярия – опасное заболевание, которое без должного лечения приводит к летальному исходу.
В России и Беларуси самой частой бактериальной болезнью, переносимой комарами, является туляремия.
Укусы насекомых создают риск заражения паразитарными инфекциями, например, дирофиляриозом.
Если после укуса комара появляются повышенная температура, тошнота, затрудненное дыхание, необходимо обратиться к врачу.
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