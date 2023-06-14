Муравьев можно прогнать с пионов с помощью натуральных средств

Бутоны пионов покрыты ароматным и сладким налетом, привлекающим муравьев. Если эти насекомые массово атаковали цветы, то следует серьезно обеспокоиться.

Чтобы спасти красивые пионы, не обязательно использовать химические средства. Для эффективной борьбы с муравьями подойдут и натуральные компоненты.

Например, можно высадить рядом с пионами пижму, полынь или лаванду. Насекомые не переносят запахов этих растений и поэтому не станут приближаться к пионам.

Опытные цветоводы советуют использовать для борьбы с муравьями сок чеснока либо нерафинированное подсолнечное масло. Ими можно смазать стебли пионов, и тогда муравьи не посмеют атаковать бутоны.

Хорошо подойдет для этой цели и чесночно-луковый настой. На каждые 500 г измельченной зелени понадобится 3 литра воды.

Измельченные стрелки растений заливаются водой и настаиваются 3 дня, после чего пионы опрыскивают этим настоем.

Опрыскивания необходимо проводить в сухую погоду каждые 10 дней.

Поскольку муравьи не переносят запаха нашатыря, можно развести 100 мл этого препарата в ведре воды и полить им муравейник.