Ученые Амстердамского университета выяснили, почему после похудения возвращается вес

Новое исследование показало, что у людей с лишними килограммами выделяется меньше дофамина – вещества, которое дает почувствовать удовольствие от еды.
После того, как человек сбрасывает вес, выработка дофамина не меняется, остается на том же уровне.
Одновременно снижается способность мозга определять наличие пищи в желудке, что и приводит к перееданию.
Бороться с этой проблемой помогает специальная дофаминовая диета: дробное питание, построенное на употреблении полезных продуктов.
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