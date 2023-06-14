Ученые Амстердамского университета выяснили, почему после похудения возвращается вес

Новое исследование показало, что у людей с лишними килограммами выделяется меньше дофамина – вещества, которое дает почувствовать удовольствие от еды.

После того, как человек сбрасывает вес, выработка дофамина не меняется, остается на том же уровне.

Одновременно снижается способность мозга определять наличие пищи в желудке, что и приводит к перееданию.

Бороться с этой проблемой помогает специальная дофаминовая диета: дробное питание, построенное на употреблении полезных продуктов.