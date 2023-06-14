Михайлов рассказал, какие сцены вырезали из фильма «Любовь и голуби»

Фильм вышел в 1985 году. Изначально его планировалось сделать двухсерийным, но вырезать пришлось слишком много сцен.

Например, редакторы Госкино потребовали убрать из фильма все сцены, связанные с алкогольными напитками.

Сцену в баре на курорте серьезно сократили. Полностью вырезали момент с пастухом, который бежал за пивом, обгоняя стадо.

В итоговую версию фильма не вошла песня Геннадия Гладкова и Эдуарда Успенского «Возвращайтесь домой, мужики».