Озимый чеснок необходимо подкормить в июне

В июне чеснок необходимо подкормить калием. Этот компонент улучшит состояние зубчиков и ускорит их рост.
Азот в это время растениям уже не нужен. Если удобрить им чеснок в июне, то впоследствии плоды будут плохо храниться.
В качестве минеральных удобрений для чеснока подходят монофосфат калия, сульфат калия либо калимагнезия. Несколько граммов калимагнезии нужно растворить в 10 литрах воды и затем полить ею растения.
То же самое можно повторить с сульфатом калия (30 г препарата растворить в 10 литрах воды) или с монофосфатом калия (10 граммов препарата растворить в 10 литрах воды).
Настой золы - тоже богатое калием удобрение, подходящее для подкормки чеснока.
Дополнительно в июне можно подкормить чеснок гуматами (дозировка препарата обычно указана в инструкции). Это нужно для того, чтобы калий быстрее усваивался чесноком.
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