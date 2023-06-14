Озимый чеснок необходимо подкормить в июне

В июне чеснок необходимо подкормить калием. Этот компонент улучшит состояние зубчиков и ускорит их рост.

Азот в это время растениям уже не нужен. Если удобрить им чеснок в июне, то впоследствии плоды будут плохо храниться.

В качестве минеральных удобрений для чеснока подходят монофосфат калия, сульфат калия либо калимагнезия. Несколько граммов калимагнезии нужно растворить в 10 литрах воды и затем полить ею растения.

То же самое можно повторить с сульфатом калия (30 г препарата растворить в 10 литрах воды) или с монофосфатом калия (10 граммов препарата растворить в 10 литрах воды).

Настой золы - тоже богатое калием удобрение, подходящее для подкормки чеснока.

Дополнительно в июне можно подкормить чеснок гуматами (дозировка препарата обычно указана в инструкции). Это нужно для того, чтобы калий быстрее усваивался чесноком.