В США мужчину арестовали за цитату из Библии против прайда ЛГБТ

Его обвинили в хулиганстве и участии в драках. Но после просмотра полицейскими видеозаписей с места событий обвинения были сняты.

На видео на YouTube Аткинс разговаривает с сержантом. Брэдли МакКлюр цитирует библейские стихи участникам мероприятия, среди которых, как сообщается, были трансвеститы и дети.

Офицер говорит уличному проповеднику, что он должен уважать посетителей. Аткинс держал табличку с надписью: «Иисус сказал, иди и больше не греши».

На видео видно, как Аткинс передает свой знак товарищу по протесту, и ему говорят, что он не может передать свою сумку другому человеку. Участники прайда, похоже, аплодируют аресту.

Сообщается, что Аткинс пытался процитировать 1 Коринфянам 14:33: «Ибо Бог не является виновником беспорядка, но мира, как и во всех церквях святых».