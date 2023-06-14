REIT будет использовать маленький дом Илона Маска для строительства доступного жилья

Компания специализируется на производстве сборных модульных домов. Маск сказал, что использует крошечный дом в качестве гостевого дома.

Но квартира под названием Casita имеет множество функций, включая полноразмерную ванную комнату, кухню, бытовую технику, высокие потолки и большие окна. Casita площадью 361 кв. фут может быть собрана за час и стоит около 49 500 долларов.

По данным Boxabl, в списке ожидания Casitas более 170 000 человек.

Платформа Elevate Money заключила партнерское соглашение с Boxabl, обеспечив себе первое право на покупку не менее 10% ежемесячного производства Casitas Boxabl. Учитывая длинную очередь людей, с нетерпением ожидающих своей очереди, чтобы купить эти крошечные дома, это отличная возможность.

Elevate Money запускает свой новейший инвестиционный фонд недвижимости REIT.