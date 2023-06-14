Лук и чеснок спасет от пожелтения азотно-магниевое удобрение

Приготовить удобрение, препятствующее пожелтению перьев лука и чеснока, очень просто. Нужно добавить в 10 литров воды столовую ложку карбамида либо мочевины и ложку сульфата магния.

Азот улучшит состояние зеленой массы растений и активизирует в них все обменные процессы. А магний будет способствовать быстрому росту и ярко-изумрудному окрасу перьев.

Для полива нужно использовать лейку с рассеивателем, чтобы подкормка равномерно распределилась по растениям. А поливать лук и чеснок следует прямо по перьям.

После использования такого удобрения растения быстро избавятся от желтизны. А урожай витаминной зелени порадует насыщенным вкусом и обилием.