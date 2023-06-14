Главкома Украины Залужного обвинили в организации диверсий на «Северных потоках»

Согласно источнику, разведка Нидерландов собрала сведения о намеченной "неизбежной атаке" Украины на "Северный поток" летом прошлого года.

Через три месяца после поступления такой информации произошли несколько взрывов на газопроводах.

Также иностранное издание утверждает, что США были поставлены в известность о планах Украины заранее. В ответ Белый дом предупредил руководство Киева об ожидаемых последствиях.

Кроме того в Politico высказали предположение, что уничтожением газопроводов руководил лично Валерий Залужный.