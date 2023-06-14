Путин сообщил о намерениях России выйти из зерновой сделки

Путин отметил, что зерновые коридоры используются также для запуска морских беспилотников ВСУ, поэтому Россия считает себя в очередной раз обманутой и рассмотрит вариант выхода из зерновой сделки.

Также глава Российской Федерации подчеркнул, что Москва поддерживает зерновую сделку не в интересах Украины, а для помощи дружественным странам Африки и Латинской Америки.

Владимир Путин полагает, что "зерно должно идти в первую очередь в беднейшие страны мира".

Президент РФ сообщил о намеченном на ближайшее будущее визите глав ряда африканских стран в Россию.

На встрече будут обсуждаться актуальные проблемы, в том числе и вопрос по зерновой сделке.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН, уверил, что продлевать зерновую сделку нет смысла.

Москва обозначила пять пунктов, соблюдение которых должно быть обязательным условием для действия соглашения, без него меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН не имеет силы.

Между тем выдвинутые российской стороной требования не соблюдаются.