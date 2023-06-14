Сто кабачков с куста: раскрыты секреты, которые помогут всегда иметь такой результат

Какие правила агротехники надо соблюдать, чтобы всегда добиваться отличного урожая кабачков? Автор Телеграмм-канала "Современный огород" уточняет, что такая культура любит органику, потому ее надо высаживать на теплых компостных грядках либо в теплых лунках.

В компостной куче из-за брожения внутри земля будто подогретая, что стимулирует рост кабачков.

В начале фазы плодоношения очень полезно калийное удобрение. Чтобы его обеспечить, нужно 2 литра древесной либо травяной золы залить 10 л воды, дать сутки настояться. Как вариант - можно просто рассыпать под кустом золу перед поливом.

Как только появится первая пара кабачков, их следует срезать, когда их длина будет не более 12-15 см в длину. Такая мера стимулирует у растения продолжение плодоношения.

Нельзя оставлять кабачок на кусте до полнейшего созревания (когда он достигает максимального размера и начинает желтеть). Куст тогда пустит все свои силы на образование семян, что приведет к резкому сокращению дальнейшего урожая.

Плоды нужно не выламывать, а срезать острым ножом, чтобы не повредить растение.