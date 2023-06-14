В июне распускаются розы: чем подкормить цветок на данном этапе

Розы украшают многие сады. Этот цветок ценят за красоту и нежность, ему посвящают стихи, а его букеты у влюбленных самые популярные. Конечно, когда розы распускаются, хочется, чтобы они радовали своим цветением как можно дольше. Как этого добиться?

Надо знать, что кусты этих растений очень любят органику, и ее надо использовать в первую очередь. Например, приготовить настой из куриного помета, разбавив его водой в соотношении 1:20. Настаивать 10 дней, потом разбавить еще раз - в соотношении 1:3.

За основу удобрения можно взять и коровяк: 1 литр вещества развести в ведре воды, настоять 10 дней, перед поливом разбавить с водой в соотношении 1:2.

Еще вариант - «зеленое» удобрение. Для его приготовления сорными измельченными травами надо заполнить емкость на треть, долить водой, дать настояться пару дней и перед поливом развести в соотношении 1:10.

Отлично работает также костная мука. Ее можно просто подсыпать под кусты - по 2-3 столовые ложки под каждый. Средство продается в магазинах, в нем много кальция, фосфора и других полезных элементов.