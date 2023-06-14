Суд отклонил иск певицы Земфиры к Минюсту РФ с требованием снять статус иноагента

«Исковые требования оставить без удовлетворения», — передаёт решение судьи Натальи Хайретдиновой корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Кроме того, адвокат Минюста РФ отметил, что певица получала деньги от ирландской и немецкой кредитных организаций, что и повлияло на принятие решения о признании её физлицом, выполняющим функции иноагента.

В свою очередь, адвокат Александр Передрук, представляющий интересы Земфиры в суде, заявил, Рамазанова якобы никогда не осуществляла политическую деятельность и никогда не находилась под иностранным влиянием.