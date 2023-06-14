Полив роз в июне имеет свои особенности

При поливе важна его частота и состав.

Розы требуют требуют постоянного, но не слишком обильного "питья". Тут имеет значение сорт цветов, состояние почвы, климат, погода.

Если брать среднее значение, то это 1 раз в 5 - 7 дней в жару и 1 раз в 10 дней, когда прохладно и влажно.

Как и многие другие растения розы надо поливать в период неактивного солнца (утром или вечером). Вода должна попадать под корень, а не на цветки или листья.

Для полива используют чистую воду, прогретую на солнце, но лучше с добавлением стимуляторов роста цветов и средств, защищающих от разных болезней.

Медовый полив - то, что нужно, так как в лакомстве содержится масса полезных веществ для культур таких, как фосфор, калий, магний, железо.

Состав для полива на основе меда показал свою эффективность. Мед способствует стимуляции цветения ароматных и прекрасных растений, оберегая их от грибка.

Готовится он так: 1 столовую ложку меда размешивают в 10-литровой ведре воды. Раствором поливают розы у раз в месяц.