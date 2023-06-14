Аспирин на огороде: как с его помощью защитить растения от болезней и увеличить урожай

Опытные дачники в канун сезона среди прочих нужных веществ запасаются еще и аспирином. Зачем этот препарат на огороде?

Как уточняет автор Телеграмм-канала "Дача и огород", аспирин способен защитить растения от грибковых заболеваний. Это также - хорошее средство от стрессов: холода, ветра, возвратных заморозков.

Аспирин является отличным aктивaтором роста, раствор на основе этого препарата позволит уничтожать самых разных вредителей и является хорошей подкормкой для огурцов и помидоров.

Но есть и один минус: аспирин закисляет грунт, потому лучше сделать неконцентрированный раствор. Как его приготовить?

1 тaблетку aспиринa прокипятить в полулитре воды, потом растворить в 10 л воды. Полить этим раствором грядку, он будет обогащать растения. А если прокипятить аспирин с дрожжами, то к этой подкормке добавятся ещё и аминокислоты, которым растения будут очень рады.