Трескаются кочаны капусты: в чем причина, как исправить проблему

Почему трескаются кочаны? Как пояснила ученый-агроном и консультант издания БелНовости Анастасия Коврижных, иногда причиной такого явления может стать неправильно выбранный сорт.

Но не только: подобным образом капуста может отреагировать на резкие температурные скачки, смены погодных условий. Потому надо продумать защитные меры для культуры на случай изменения температуры воздуха.

Иногда кочаны трескаются потому, что они созрели, а их не спешат убирать.

Еще одна причина - неграмотный полив. Особенно часто такие явления происходят, если дачник делает большие перерывы в поливах, а потом выливает на капустные грядки очень большое количество воды.

Если нет возможности ухаживать за капустой ежедневно, следует подумать об организации капельного полива. В частности, можно использовать методику закапывания у растения пластмассовой бутыли, в которой гвоздем в разным местах проткнуты отверстия. При таких технологиях вода будет поступать к корням постепенно.