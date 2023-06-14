Гастроэнтеролог назвала хлебный квас самым полезным продуктом для сердечно-сосудистой системы

Оказывается, что квас содержит уйму полезных веществ, положительно влияющих на работу всех систем в организме.

Итак, напиток содержит витамины B1, B2, E, PP и никотиновую кислоту. Эти компоненты жизненно необходимы для сердечно-сосудистой и нервной систем. Также они защищают сосуды от ломкости.

Медик предупредила, что, так как квас готовиться в результате брожения, в нём есть небольшое количество алкоголя. По этой причине тем, кто садиться за руль, лучше насладиться питьем попозже.

Беременные женщины и несовершеннолетние могут потреблять питье, но в умеренных количествах.

Конечно, пользу приносит приготовленный дома квас, а не тот, что продается в магазине.