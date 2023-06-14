Дачники назвали 5 способов навсегда избавиться от колорадского жука

Но есть 5 способов навсегда выгнать вредителя с огорода. Один из них – ручной сбор насекомых и их уничтожение.
Можно воспользоваться химическими инсектицидами, но здесь важно соблюдать дозировку и правила применения, указанные на упаковке.
Есть менее опасная для урожая альтернатива – биологические препараты. Они содержат микроорганизмы, уничтожающие колорадского жука.
Интересный способ борьбы с вредителем – феромонные ловушки. Они способны привлечь жуков и удерживать их на липкой поверхности.
Существуют также приспособления для механического уничтожения колорадского жука, например, лопаты-подъемники.
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