Дачники назвали 5 способов навсегда избавиться от колорадского жука

Но есть 5 способов навсегда выгнать вредителя с огорода. Один из них – ручной сбор насекомых и их уничтожение.

Можно воспользоваться химическими инсектицидами, но здесь важно соблюдать дозировку и правила применения, указанные на упаковке.

Есть менее опасная для урожая альтернатива – биологические препараты. Они содержат микроорганизмы, уничтожающие колорадского жука.

Интересный способ борьбы с вредителем – феромонные ловушки. Они способны привлечь жуков и удерживать их на липкой поверхности.

Существуют также приспособления для механического уничтожения колорадского жука, например, лопаты-подъемники.