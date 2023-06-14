Желтеют листья огурцов: чем полить растения, пока не стало слишком поздно

По тому, как желтеет растение, можно определить, какого именно вещества ему не хватает. Желтизна по краям указывает на недостаток калия. Огурцы нужно подкормить калиевой селитрой, сульфатом калия или древесной золой.

Если на пожелтевших листьях остаются зеленые прожилки, огурцы испытывают дефицит железа. В качестве подкормки нужно использовать хелат железа.

Бледные листья, медленный рост и мелкие плоды указывают на недостаток азота. Нужны аммиачная селитра, мочевина, настой крапивы или одуванчиков.

Мраморный эффект на листьях огурцов с желтыми пятнами – повод использовать доломитовую муку или сульфат магния.