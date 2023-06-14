Диетолог Пономарева рассказала, когда чеснок опасен для организма

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала «МедикФоруму», что чеснок содержит аллиин – вещество, которое в организме превращается в соединения серы.

Они подавляют свободные радикалы, вызывающие рак, нормализуют артериальное давление, защищают от болезней сердца и борются с воспалениями.

Но те же соединения раздражают пищеварительный тракт, поэтому могут вызывать изжогу, особенно если есть чеснок в больших количествах.

Не рекомендуется есть чеснок людям, которые принимают лекарства для разжижения крови.