Диетолог Пономарева рассказала, когда чеснок опасен для организма

Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала «МедикФоруму», что чеснок содержит аллиин – вещество, которое в организме превращается в соединения серы.
Они подавляют свободные радикалы, вызывающие рак, нормализуют артериальное давление, защищают от болезней сердца и борются с воспалениями.
Но те же соединения раздражают пищеварительный тракт, поэтому могут вызывать изжогу, особенно если есть чеснок в больших количествах.
Не рекомендуется есть чеснок людям, которые принимают лекарства для разжижения крови.
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