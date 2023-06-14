Дачный эксперт рассказал, как избавиться от стрелок на луке с помощью спичек

Когда стрелку обрывают, в луковицу попадет влага, и репка постепенно сгниет. Долго храниться такой лук не будет.

Но есть способ, позволяющий и от стрелок избавиться, и луковицы сохранить. Нужно только вовремя заметить появление лишней зелени.

Стрелки следует обломать как можно ниже, а в полость пера вставить спичку. Ее серная головка должна смотреть вниз.

Так отверстие окажется закупоренным, влага в репку не просочится, а сера защитит перо от образования гнили.