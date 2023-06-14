Дачники объяснили, как избавиться от майского жука и его личинок в огороде

20:59 2023-06-14

Майский жук питается листьями растений, а его личинки – корнями. Вместе они способны быстро уничтожить урожай, если вовремя не принять меры.

Жуков можно собирать вручную, ставить ловушки из пластиковых бутылок, в которые налиты сахарный сироп или пиво.

Другой вариант – обработка растений химическими препаратами. Но это может навредить урожаю.

Многие дачники используют народные средства. В основном это отвары и настои из полыни, чеснока, календулы или лука.

Растения необходимо измельчить, залить кипятком, настоять несколько дней и обработать огород.

Можно также высушить травы, измельчить их вручную или в кофемолке, а потом полученным порошком посыпать огородные культуры и землю вокруг них. 

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