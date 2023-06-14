Дачники назвали мощное советское средство против морковной мухи

Однако существует эффективное средство, которым успешно боролись с вредителем еще в советские времена.
Чтобы навсегда уничтожить морковную муху, нужно смешать обычный песок с нафталином в соотношении 1:10.
Полученный состав нужно равномерно распределить между рядами моркови на грядках в огороде.
Можно усовершенствовать средство, добавив в него древесную золу. В этом случае морковь получит не только защиту от вредителя, но еще и дополнительное питание.
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