Дачники назвали мощное советское средство против морковной мухи

Однако существует эффективное средство, которым успешно боролись с вредителем еще в советские времена.

Чтобы навсегда уничтожить морковную муху, нужно смешать обычный песок с нафталином в соотношении 1:10.

Полученный состав нужно равномерно распределить между рядами моркови на грядках в огороде.

Можно усовершенствовать средство, добавив в него древесную золу. В этом случае морковь получит не только защиту от вредителя, но еще и дополнительное питание.