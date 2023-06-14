Всего одна летняя подкормка сделает морковь крупной и сладкой

В качестве подкормки лучше использовать раствор из 25 г селитры, 30 г суперфосфата, 30 г калийной соли и 10 л воды.

Все это хорошо перемешивается до полного растворения сухих компонентов в воде, а потом используется для обработки растений.

Три недели спустя морковь нужно повторно подкормить таким же составом. Процедуру повторяют в третий раз еще через три недели.

Подкормка вносится в вечернее время и только после хорошего полива грядок. Для усиления эффекта можно внести в землю торф или перепревший навоз.