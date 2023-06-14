В Швейцарии началась общенациональная забастовка женщин

Такие мероприятия проводятся в Швейцарии каждый год 14 июня. В 1981 году в этот день в стране была принята поправка к Конституции о равенстве мужчин и женщин, в том числе в части оплаты труда.

Но всего через 10 лет прошла первая забастовка, во время которой женщины требовали соблюдать принятую поправку.

В этом году участницы акции выступают за принятие мер по борьбе с гендерным, бытовым и сексуальным насилием.

Они требуют закрепить права на бесплатный аборт на законодательном уровне, увеличить декретный отпуск до 1 года вместо нынешних 14 недель.