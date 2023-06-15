Дачники рассказали, как уничтожить колорадского жука с помощью уксуса

С давних времен в деревнях используют эффективное средство против такого вредителя, приготовленное на основе уксуса.

Оно безопасно для растений и весьма эффективно. Для приготовления состава нужно смешать 100 мл уксуса с 10 л оды и добавить туда 200 г горчичного порошка.

Этим раствором необходимо опрыскать посадки. Для этого лучше выбрать вечернее время, а в случае дождя отложить обработку.

Состав с уксусом избавит не только от колорадского жука, но и от других вредителей, например, крестоцветной блошки, тли и слизней.