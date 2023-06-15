Свекла станет намного слаще, если обработать ее солью

Для нормального роста корнеплодам необходим натрий, а в почве часто возникает нехватка этого элемента.

Для приготовления подкормки необходимо всыпать чайную ложку обычной поваренной соли в ведро воды.

Если обработка проводится, когда листья свекры уже стали красными, на то же количество воды нужно 2 ложки соли.

Полученным раствором поливают землю на грядках, но использовать это средство следует не чаще 2-3 раз за один сезон.