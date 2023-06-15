Стиральную машину не обязательно выключать из розетки после стирки

Существует распространенный стереотип об обязательном выключении стиральной машины из сети после окончания стирки.

Это не совсем так. Выключать машину из розетки следует только в том случае, если состояние проводки не внушает доверия.

Если это так, то "стиралка" просто рискует сгореть. Следует помнить и еще несколько правил.

Розетка для стиральной машины должна быть качественно заземлена. Использование удлинителей и тройников для ее включения категорически запрещается.

Также следует постоянно следить за состоянием кабеля. Если на нем есть какие-то повреждения либо перегибы, то лучше его заменить для стопроцентной безопасности.