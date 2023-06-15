Зеленка отлично борется с грибковыми заболеваниями огородных растений

Старое забытое средство - зеленка - эффективный помощник в саду и на огороде. Она абсолютна безопасна как для растений, так и для здоровья человека.

С помощью зеленки можно предотвратить и побороть мучнистую росу. Для этого нужно сделать раствор (40 капель препарата на 10 литров воды) и обработать им растения.

Также с ее помощью профилактируют грибковые заболевания. Если на кабачках или тыквах были замечены лопнувшие трещины или характерные вмятины, можно смело обработать их зеленым антисептиком.

Такую же обработку можно произвести на поврежденных участках плодовых кустов и деревьев. Хорошо помогает препарат и в борьбе со слизнями.

Прогнать этих вредных насекомых с огородных культур можно с помощью раствора, приготовленного из бутылочки зеленки, разведенной в 10 литрах чистой воды.