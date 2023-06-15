Борную кислоту не всегда можно использовать в качестве подкормки для помидоров

Средства на основе борной кислоты являются лучшими для повышения урожайности помидоров. Для этого нужно обработать томаты этим веществом не менее трех раз за летний сезон.

Неправильное применение борной кислоты может привести к обратному эффекту. Так, опасно обрабатывать растения средством, купленным в аптеке.

Дело в том, что аптечный препарат плохо растворяется в воде, и использовать его для томатов опасно. А купленный в профильном магазине для дачников растворяется без усилий, не оставляя в жидкости кристаллической взвеси.

Есть еще пара важных правил. Помидоры всегда нужно обрабатывать раствором борной кислоты после заката и в безветренную погоду - только такой полив будет эффективным.

Кроме того, лучше использовать не чистую борную кислоту, а профильное комплексное средство с ее содержанием. В этом случае никакого вреда для саженцев томатов не будет.