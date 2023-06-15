На границе Латвии собралась очередь из украинцев, которые хотят попасть в Россию

Украинцы объяснили, зачем они едут в Россию. Многие желают вернуться в родные места для улаживания вопросов с документами или чтобы вывезсти оттуда своих родственников.

Например, один из въезжающих в Россию сообщил, что сам он родом из Каховки, где недавно произошла крупная авария на ГЭС.

Теперь мужчина хочет забрать с пострадавшей территории своих родных. Другие украинцы желают забрать из РФ оставшихся там детей.

Еще одна женщина сообщила, что ранее сбежала из Мариуполя, а теперь ей нужно разобраться с документами.

На прошлой неделе на границе появился пункт помощи украинским гражданам.

По словам людей, ожидающих въезда в Россию, им приходится стоять в очередях по два дня, особенно тяжело от недостатка воды.

Замедленный пропуск связан с затягиванием процесса со стороны российских погранслужб.