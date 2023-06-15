Томаты, перец, баклажан: какие меры помогут ускорить созревание плодов

Кому не хочется как можно быстрее получить результаты своего труда на участке и как можно раньше полакомиться овощами? Опытные дачники отметили, что можно ускорить процесс созревания самых разных плодов. Что для этого надо сделать?

У томатов

Нужно опрыскать цветочные кисти томатов вытяжкой из суперфосфата. Чтобы приготовить нужное средство, надо 50 гр. вещества залить 1 л горячей воды, перемешать. Перед поливом слить отстоявшийся раствор.

У баклажанов и томатов

Чтобы пораньше полакомиться плодами этого овоща, надо на сильных стеблях баклажана сделать продольные разрезы. Раздвинуть их и слегка надорвать корни - так, чтобы оборвались мелкие корешки. К ним не будут поступать питательные вещества, перестанут расти листья, и все питание пойдет к плодам.

Аналогичную технологию можно применить и к томатам.

У перцев

Увеличить количество плодов и ускорить время их созревания поможет удаление части боковых побегов, а также нижних листьев. У баклажанов можно вообще прищипнуть все точки роста.