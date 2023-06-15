О чем расскажут сорняки на огороде и как использовать их во благо

Если кому-то кажется, что сорняки на огороде - абсолютное зло, то на самом деле это не совсем так. Сорная трава - отличная составляющая компостной кучи. Многие из таких растений богаты полезными веществами.

В частности, крапива и бобовые - рекордсмены по содержанию азота. Одуванчик, белена и дурман лидеры по наличию фосфора. Ромашке, асоту и тысячелистнику нету равных по содержанию калия и кальция.

Эксперты советуют полностью избавляться от сорняков на грядках только ранней весной, когда культурные растения еще молодые и слабые. Но летом сорняки можно и оставить - достаточно просто не допускать их цветения и контролировать рост. Они будут затенять культуры от солнца и служить мульчей.

Кроме того, сорняки - отличные подсказчики того, чего именно не хватает почве. Скажем, щавель, хвощ, лютик или горец свидетельствуют о том, что грунт нуждается в известковании.

Заросли лебеды на картофельном поле - свидетельство того, что почва устала от этого корнеплода. Если участок переудобрен калием, там будут расти сорняки семейства крестоцветных - дикая горчица, дикая редька, клоповник.

Обилие ромашки говорит об уплотнении почвы, а вот крапиве и пырею можно даже порадоваться: они любят окультуренные, богатые органикой земли.