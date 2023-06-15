Не надо перекармливать: почему при внесении удобрений на огород надо учитывать погоду

Эксперты предупреждают: самая огромная ошибка - подкормка растений без учета того, жара на улице либо похолодание. Дело в том, что в холодную погоду питательные вещества практически не доходят до корней.

Опытные дачники сравнивают такое кормление растений с кормлением человека, который пережил тяжелое отравление, калорийной и трудно перевариемой пищей. Пользы от этого не будет.

В тех районах, где лето классически не очень теплое, в лунки при посадке томатов, перцев, кабачков и капусты надо внести гранулированный суперфосфат. Фосфор укрепит устойчивость растений к холодам.

В этом плане также полезны для почвы органические удобрения и известкование почв. Такие меры облегчают культурам возможности поглощения фосфора из земли.

Минимальна эффективность подкормок и в жару. В такой период удобрения, особенно азотные, вообще могут стать токсичными для огородных культур. Но подкармливать все равно надо - просто в жидком виде. При этом желательно также снизить концентрацию удобрения.