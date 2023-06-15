Проблемы звезды унаследовали дочери: какие болезни скрывает Анджелина Джоли

Быть матерью нелегко. Даже такие звезды, как актриса Анджелина Джоли, это знают по собственному опыту. Звезда Голливуда в одиночку воспитывает шестерых детей после развода с Брэдом Питтом.

Недавно актриса рассказала о некоторых проблемах, которые потрясли ее семью. Особенно - двух из трех дочерей.

В откровенном эссе для Time Джоли рассказала об операциях, которые перенесли ее дочери из-за проблем со здоровьем. В частности, под нож легли старшая из них, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло. Шайло, в частности, сделали операцию на тазобедренном суставе.

Актриса не уточнила никаких подробностей относительно того, с какими именно заболеваниями они сталкивались.

Джоли пояснила, что девочки знали о том, что она намерена рассказать об их проблемах и даже сами побудили ее написать. 44-летняя мать объяснила, что дочки понимают, что такое "борьба за выживание", когда есть проблемы со здоровьем.

К счастью, Захара и Шайло быстро восстанавливаются после операций, хотя Шайло все еще ходит на костылях. За ней присматривает 11-летняя сестра Вивьен.

Актриса особо поблагодарила и своих трех сыновей - Мэддокса, Пакса и Нокса, которые также были "поддерживающими и милыми", когда дело доходило до присмотра за их братьями и сестрами.

Старший из детей,18-летний Мэддокс, в настоящее время учится в колледже за границей. К слову, он не в ладах с приемным отцом Питтом после того, как они якобы поконфликтовали в 2016 году.

Джоли и актер "Однажды в Голливуде" после нескольких лет развода продолжают решать вопросы опеки над своими детьми.