Илон Маск пригласил Toyota присоединиться к новой коалиции Tesla

Так, Маск в социальной сети Twitter опубликовал соответствующее приглашение под публикацией пользователя, упомянувшего новостную статью о том, что 9-часовая поездка на новом полностью электрическом внедорожнике от Toyota была кошмаром из-за проблем с зарядкой аккумулятора.

Напомним, первой к коалиции Tesla присоединилась компания Ford, объявившая, что переведёт все свои электромобили на совместимость с нагнетателями Tesla, начиная с 2025 года.

Вскоре после этого General Motors объявила о почти идентичном партнерстве с Tesla, и многие зарядные компании, включая ChargePoint, Blink и Kempower, заявили, что они также будут использовать NACS.