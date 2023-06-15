Лучшие растения-соседи для клубники, которые гарантируют получение ее обильного урожая

Отличными соседями для клубники будут лук и чеснок, которые отпугивают таких вредных насекомых, как клубневая моль, тля и паутинный клещ, что не прочь полакомиться ягодой.

Также лук и чеснок насыщают грунт азотом и калием, способствующими росту и цветению клубники.

Растения садят между рядами клубники либо на соседних грядках.

Маргаритки и календула - еще одна парочка, которая дружит с "ароматной красавицей". Культуры привлекают пчел и бабочек, которые опыляют цветы и ягодный кустарник, и отпугивают вредителей (медведок и слизней).

Также цветы способствуют улучшению структуры грунта и радуют дачников своим цветением.

Помогут садовой землянике также шпинат на пару с салатом. Посаженные в междурядьях ягодных кустов растения создают благоприятный микроклимат для развития "главной героини". Зелень насыщает почву азотом и фосфором, необходимых для полноценного формирования и развития корневой системы.