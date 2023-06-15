Корсеты были очень популярны у модниц на протяжении нескольких веков подряд

Использование корсетов часто приводило к обморочным состояниям, в некоторых странах во дворцах делали специальные комнаты, чтобы во время обморока, девушки носящие затянутые корсеты, могли прийти в себя.

Затянутый корсет, используемый на постоянной основе помимо того, что вызывал частые приступы удушья, ещё и изменял внутреннее строение грудной клетки.

Это в свою очередь приводило к деформации внутренних органов, часто они просто смещались, ну и соответственно не на 100% выполняли свои функции.

Мода на использование корсетов в те времена доходила до абсурда, даже во время беременности девушки не расставались с этим элементом гардероба.

Было даже негласное правило или так сказать эталон, по которому объем талии должен был быть таким же, как у твоего кавалера шея.

Гонка за миниатюрной талией доходила до абсурда и нередко модницы удаляли нижние рёбра, чтобы ещё сильнее можно было стянуть талию корсетом.