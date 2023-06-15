Дачники поделились секретом: как приготовить мощное удобрение из опилок

Их смешивают с землей с огорода и навозом в равных долях, накрывают полученную смесь пленкой и оставляют на время.

Периодически пленку снимают, состав перемешивают. При желании можно добавить туда измельченные сорняки.

Через 4-6 месяцев удобрение будет готово для использования. Его вносят в землю при выращивании всех огородных растений.

Те, кто хочет сократить срок созревания состава, могут слегка полить его мочевиной, ускоряющий процесс.