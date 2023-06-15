Перцы очень плохо развиваются в кислом грунте

Такая подкормка хорошо раскисляет почву. Кроме того, она содержит много полезных элементов, которые легко усваиваются перцами.

Для ее приготовления два стакана объемом 0,5 нужно наполнить золой и растворить их в 10 литрах воды. Золу нужно высыпать в воду, постепенно помешивая.

Хорошенько перемешав раствор, необходимо оставить его настаиваться примерно на два часа. После чего перцы следует полить этим удобрением под корень.

Зольную подкормку делают не менее чем три раза за сезон. Только в этом случае можно ожидать от перцев обильный и вкусный урожай.