Изнасилованный женой канадец добился компенсации от государства

Мужчина обосновал свои требования законом, согласно которому женщины могут получить выплаты в случае рождения ребенка после изнасилования.

Он рассказал, что не хотел иметь детей, а его жена была заинтересована в рождении ребенка. Канадец утверждает, что годами подвергался сексуализированному и физическому насилию со стороны супруги.

Мужчина сообщил, что несколько раз вступил в половой контакт с женой по принуждению. После одного из них супруга забеременела и впоследствии родила ребенка.

Тогда канадец расстался с женой, а позднее подал в суд. Изначально его иск был отклонен, но судьи изменили решение, узнав, что мужчина содержит ребенка, а его жена безработная.