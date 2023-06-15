На Минщине правоохранителями задержан 28-летний закладчик

Установлено, что задержанный житель Минского района работал закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков, распространяя психоактивные вещества на территории Минской области.

Отмечается, что к моменту задержания часть полученного наркотика он успел разложить по тайникам, а остальное хранил по месту жительства.

Так, у фигуранта изъято более 2 кг гашиша и около 600 гр марихуаны.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.