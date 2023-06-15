Ошибки при применении борной кислоты, способные сгубить весь урожай под ноль

Первое, на что следует обратить внимание, - это, какая борная кислота используется, из аптеки или из магазина для садоводов-дачников.

Купленное в специализированном отделе средство хорошо растворяется в отличие от аптечного. Пользоваться последним опасно, так как оно может спровоцировать ожог у растения.

Погода - еще один фактор, требующий внимания. Дело в том, что обработку на основе препарата надо проводить после захода солнца. Ветер же сделает применение средства бесполезным.

Борную кислоту в единственном числе нельзя использовать для удобрения рассады. Для этих целей подойдут только комплексные составы, где кислоты содержится небольшое количество.