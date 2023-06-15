Дачники объяснили, зачем класть ржавые гвозди в воду для полива растений

Дело в том, что растения часто испытывают нехватку железа, которую можно восполнить с помощью заржавевших гвоздей.

Для приготовления настоя для полива гвозди следует положить в емкость с холодной водой и накрыть крышкой.

Состав должен постоять темном месте 3-7 дней. Этого времени достаточно, чтобы необходимые вещества перешли из гвоздей воду.

На то, что воду уже можно использовать для полива грядок, указывает ее коричневый цвет. Поливать ею необходимо растения, которые начали увядать.