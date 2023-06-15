Дачники рассказали, как вырастить огромный урожай кабачков

После внесения подкормки растение начинает намного лучше плодоносить, и урожай получается значительно больше.

Приготовить питательную подкормку для кабачков очень просто. Нужно смешать 0,5 ч.л. борной кислоты, 0,5 л молока или молочной сыворотки, 20 капель йода.

Все это тщательно перемешивают и выливают в емкость с пульверизатором, а затем опрыскивают кабачки в период цветения.

Такое средство можно использовать, если кабачки не слишком хорошо плодоносят или на них вообще нет плодов.